Kesisiz kanser ameliyatı bölgede ilk kez Diyarbakır'da gerçekleşti

Diyarbakır'da yaşayan Naci Müncüoğlu, kabızlık problemiyle gittiği hastaneden kalın bağırsağının son bölümünde oluşan lezyonların görülmesi sonucu kanser şüphesiyle ameliyata alındı. Bölgede ilk defa Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen kesisiz Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi (TAMİS) ameliyatıyla, ağrısız ve özel aparatlarla gerçekleştirilen, 24 saatte taburcu olma imkanı sunan operasyon Op. Dr. Salim İlksen Başçeken, Op. Dr. Deniz Tikici ve Op. Dr. Şeref Dokçu'nun yer aldığı ekip tarafından gerçekleştirildi. Makattan özel bir aparat ile girilerek kesisiz yapılan kanser ameliyatında lezyon patolojiye gönderilmek için yola çıkarken hasta ise günlük yaşamına geri döndü. Ağrısız gerçekleştirilen ameliyattan memnuniyet duyan hasta Naci Müncüoğlu, ameliyat olmamış gibi hissettiğini kaydetti. Müncüoğlu, “Daha önce kabızlıktan çok zorluk çektim, neredeyse ölümle yüzleştim. Doktorlarım tetkitlerini yaptıktan sonra gün verdiler. Çok başarılılar böyle bir ameliyat ilk defa gerçekleşiyor. Sanki ameliyat olmamış gibi kendimi çok iyi hissediyorum. Ağrı ve sızım yok, Allah hepsinden razı olsun” dedi.

24 saate taburcu oldu

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Salim İlksen Başçeken, hastanın kalın bağırsağının son kısmına gelen rektumda bir geniş tabanlı lezyon olduğunu fark ettiklerini kaydederek bu lezyonu hiç kesi yapmadan transanal ile laparaskopik olarak çıkarttıklarını ve hastayı 24 saate taburcu ettiklerini, lezyonu çıkartarak patolojiye gönderip sonucunu bekleyeceklerini aktardı.

Hem uzun süreçli yatıştan hem de ağrılardan kurtarıyor

Cerrahi Onkoloji Uzmanı Op. Dr. Şeref Dokçu, bu gibi vakalar çok karşılaştıkları hastalar olduğunu fakat buradaki özellik, minimal invaziv cerrahi denilen daha küçük aletlerle anal bölgeden girerek o lezyonu içerden çıkarma yöntemi olduğunu vurguladı. Op. Dr. Dokçu, “Eğer bu olmasaydı karın bölgesinde açık ameliyatı yapmak gerekiyordu. Buda hastalar için problem oluyor ve hastanın kalış süreci, komplikasyon süreçlerini uzatıyor. Bu hastamızda ilk defa Diyarbakır'da gerçekleştirdiğimiz bir operasyondu, bu gibi işlemleri hastanemizde yapmaktayız. Özellikle Diyarbakır için Sağlık Bakanlığımızın bize uygulamış olduğu fırsatlar, hastalarımız için büyük bir şans. Buraya gelecek olan hastalar en azından başka illere gitmemiş olacak, onlar için rahatlık olacak. Bu hastamız dün ameliyat oldu bugün taburcu oluyor, hiçbir problem yok bundan sonrada problem olmayacak hastamız yakın takibimizde olacak” diye konuştu.

“Bu operasyonlar için tecrübe ve özel aparat gerekiyor”

Gastroenteroloji cerrahisi uzmanı Op. Dr. Deniz Tikici, kesisiz ameliyat yapılması için kalın bağırsağın özellikle son 8-10 santiminde olan lezyonlar lümeni tama yakın tıkamamış küçük ve geniş lezyonlarda kanser şüphesi varsa bunu herhangi bir şekilde kolonoskopi, endoskopik yöntemle çıkartılamıyorsa o zaman bu yöntemler tercih edildiğini belirtti. Op. Dr. Tikici, “Bu yöntemler her yerde yapılamıyor, özel aparatlara gereksinim duyuluyor. Özellikle cerrahi ekibin bu konuda tecübeli olması lazım. Op. Dr. Salim İlksen Başçeken ve Op. Dr. Şeref Dokçu ile biz bu ameliyatı gerçekleştirdik. Bunun için belli bir tecrübe ve deneyim gerekiyor mutlaka” şeklinde konuştu.