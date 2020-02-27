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Kimsesiz çocuklardan evlat nöbetindeki ailelere teşekkür

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde bulunan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doğum gününü kutladı.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde bulunan aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanının resminin bulunduğu pastayı çocuk esirgeme kurumuna gönderen ailelere kimsesiz çocuklar teşekkür etti.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren aileler dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanının fotoğrafı basılı pastayı daha sonra çocuk esirgeme kurumuna gönderen ailelerin pastası kimsesiz çocuklara ulaştı.


Çocuklar, evlat nöbetindeki ailelere teşekkür etti.

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