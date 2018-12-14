Kırılan baraj kapağı, suyun tahliyesinden sonra onarılacak

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda suyu tutan kapaklardan biri kırıldı. Yetkililer, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmayacağını belirtirken, barajdaki suyun önümüzdeki pazar gününe kadar boşalacağı belirtildi.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde yağış nedeniyle Dicle Barajı'nda yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri kazaen kırıldı. Kırılan kapak nedeni ile barajda tutulan suyun yoğun bir şekilde boşaldığı görülürken, yetkililer suyun tamamının önümüzdeki pazar gününe kadar tahliye edilebileceğini kaydetti. Olay yerine gelen yüksek mühendisler, yaptıkları incelemelerin ardından 5 bin metreküplük alanları olduğunu ve şu ana kadar 800 metreküp alanı kullandıklarını, tehlike oluşturabilecek bir durumun söz konusu olmadığını bildirdi.

Kırılan baraj kapağının, suyun tahliye edilmesi sonrası onarılacağı kaydedildi.