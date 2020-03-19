Kırsal bölgelerde yapılan menfezler sel baskınlarını önledi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi'nin önceki yıllarda sel baskınları ve doğa olayları nedeniyle sıkıntı yaşayan kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerine kış mevsimi öncesinde yaptığı menfez köprüler sayesinde bu kez sel baskınları yaşanmadı, ulaşım aksamadı ve tarım arazileri zarar görmedi.

Bağlar Belediyesi, önceki yıllarda sel baskınları ve doğa olayları nedeniyle sıkıntı yaşayan kırsal bölgelerdeki yerleşim yerlerinde başlattığı çalışmalarda iki ay gibi kısa bir sürede kırsal yerleşim yerlerini menfez köprüye kavuşturarak kış dönemi öncesinde vatandaşlara rahat nefes aldırmıştı. Kırsal bölgelerde önceki yıllarda etkili olan ve yaşamı felç eden tablolar bu sayede yaşanmadı. Önceki gün etkili olan sağanak yağış birçok bölgede ulaşımı ve yaşamı olumsuz yönde etkilerken, Bağlar Belediyesi'nin menfez köprü yaptığı bölgeler bu tablonun dışında kaldı. Yakın zamanda yaşanan sel baskınlarında hayvanların telef olması, tarım alanlarının zarar görmesi ve okula gidemeyen öğrencilerin mağdur olmasıyla gündeme gelen kırsal bölgelerdeki bu sorunu çözülmesi sayesinde ulaşım aksamadı, tarım arazileri zarar görmedi.

“Hafızalara kazınan acı tablolar son buldu”

Menfez köprülerin hizmete girmesiyle kırsal yerleşim yerlerinde yaşayan vatandaşların önceki yıllarda yaşadığı sıkıntılardan kurtulduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, “Geçmiş yıllarda doğa olayları ve sel baskınlarında zarar gören, mağduriyet yaşanan yerleşim yerleri vardı. Çok acı tabloları basında okuyorduk maalesef. Çok şükür yaptığımız menfez köprülerle bunun önüne geçtik. 30'a yakın yerleşim yerinde bunları kısa zamanda tamamlayarak vatandaşımızın hizmetine hazır hale getirdik. Bölgede etkili olan sağanak yağıştan sonra ulaşım aksamadı ve tarım arazileri zarar görmedi. Önceki yıllarda hafızalara kazınan acı tablolar yaşanmadı. Bundan dolayı çok mutlu olduk. Bu yöndeki hizmetlerimiz bu yıl da devam edecektir” dedi.