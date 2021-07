Kırsal hizmetler muhtarlarla buluştu

Diyarbakır'ın Yenişehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini yürüten Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ilçede tarımsal ve hayvansal üretimi artırmak, üreticilerin daha fazla verim almasını sağlamak amacıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Yenişehir Belediyesi konferans salonunda ilçede bulunan tüm mahalle muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilen bilgilendirme ve istişare toplantısında tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici desteklemeler hakkında mahalle muhtarlarına ve üreticilere bilgi verildi. İlçe belediyeleri arasında ilk kez tarımsal ve kırsal alanda üreticiyi desteklemek adına Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci'nin talimatları ile kurulan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü üreticilerin kalkınmasına ve gelirlerinin artmasına yönelik çalışmalar yürütüyor. Yapılan istişare toplantısında üretici ve mahalle muhtarlarına yönelik gerçekleştiren sunumda Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü olarak bölgenin en önemli ekonomik potansiyeli olan tarım ve hayvancılığa yönelik, hayata geçirilecek çalışmalarla üreticilere destek olunacağı belirtildi.

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Şube Müdürülüğü, Yenişehir Belediyesi olarak tarımsal ve hayvansal üretimi artırarak, üreticilerin daha fazla verim alması ve daha fazla kazanmasını için çalışan Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğünün, Yenişehir ilçesinde tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici desteklemeler, eğitim, kültür ve sosyal faaliyetler konularında her türlü proje ve uygulama çalışmaları yaparak, tarımsal ve hayvansal üretimi destekleyici sistem, alet, makine, ekipman, araç ve gereçlerin tarımda aktif kullanımını konularında yine üreticilere ve çiftçilere destek verdiğini kaydetti. Açıklamada, “Özel sektör, kamu ve çiftçiler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, üreticilerimize ekonomik ve sosyal konularda destekler sunan, süt ve süt sağım, et ve et ürünleri, seracılık, sulama, alet, ekipman, makine modernizasyonu, depo, paketleme, soğutma birimleri, alternatif enerji, tohum, fide, gübreleme, hasada hazırlama gibi konularla ilgili her zaman ekiplerimiz sürekli sahada bulunmakta sizlerde gelen tüm taleplere anında cevap vereceğiz” denildi.