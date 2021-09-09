Kırsal mahallede vatandaşlarla, Sakarya Caddesinde esnafla buluştu

Kırsal Tavşantepe Mahallesi'ni ziyaret eden Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle sakinlerinin ilettiği alt yapı ve üst yapı ile ilgili tüm sorunları en kısa zamanda çözeceklerini bildirdi. Beyoğlu, günlük ticaretin kalbinin attığı Sakarya Caddesinde de esnafla bir araya gelerek 5 Nisan Mahallesinde 'çat-kapı' usulüyle bazı vatandaşların evlerine misafir oldu.

AK Partili Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe merkezi ve kırsal yerleşim yerlerinde vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlara ortak akılla çözüm üretmeye devam ediyor. Başkan Beyoğlu, alt yapı ve üst yapı yenileme çalışmalarından sonra güzel bir görüntüye kavuşarak günlük alış verişte yoğunluk yaşanan Sakarya Caddesinde esnafı tek tek gezerek sorunlarını dinledi. Aynı bölgede bulunan 5 Nisan Mahallesinde bazı vatandaşların evine 'çat-kapı' usulüyle misafir olan Beyoğlu, her kesimdeki vatandaşlarla bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinlediklerini, birlikte çözüm ürettiklerini, ancak kendilerinin asıl düşünceleri vatandaşların önemli olduklarını hissettirme olduğunu söyledi.

Tavşantepe Mahallesinde vatandaşlarla buluştu

Başkan Beyoğlu, Karacadağ bölgesinde bulunan Tavşantepe Mahallesine çıkarma yaparak 42 haneli mahallede yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların çeşitli konulardaki sorunlarını dinleyerek fikir alış verişinde bulunan Başkan Beyoğlu, vatandaşın ayağına giderek yaşadıkları sorunları birlikte gözlemlemeyi esas aldıklarının altını çizdi. Vatandaşın her türlü beklentisini dikkate değer bulduklarını anlatan Beyoğlu, “Buralar mazeret üretme makamları değil, çözüm üretmesi gereken makamlardır. Vatandaşımızı kendi ayağımıza getirmeyiz. Biz onların ayağına gideriz, çözüm için ne gerekiyorsa onu yaparız. Tavşantepe Mahallemizin sorunlarını en kısa zamanda çözüme kavuşturarak, burada ikamet eden kıymetli hemşerilerimizin hizmetine sunacağız” diye konuştu.