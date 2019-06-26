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Kırsal mahallelerde yol bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yaşanan olumsuz hava şartlarından dolayı bozulan kırsal mahalle yollarında bakım ve onarım çalışmaları yürütüyor.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kış aylarında yaşanan hava şartlarından dolayı bozulan kırsal mahalle yollarında başlattığı bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Merkez ilçelerde yürütülen çalışmalarda şu ana kadar 73 kilometre bakım ve onarım çalışması yapıldı. Merkez ilçelere bağlı mahallelerde yapılan çalışmalar kapsamında Sur ilçesinde, Boztepe, Zorova, Hanifi, Kervanpınar, Sarılar, Kozan, Sadi mahallelerinde 34 kilometre, Yenişehir ilçesinde Dökmetaş, Buyuransu, Tavşantepe, Güvendere mahallelerinde 27 kilometre ve Bağlar ilçesinde eski Siverek yolunda 12 kilometre olmak üzere toplam 73 kilometre onarım ve çalışması yürütüldü.


Çalışmalarda ayrıca mahallelerde 15 kilometre kazı ve dolgu çalışması da yapıldı.

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