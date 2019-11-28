Kırsal mahallelere belediye eli değdi

Bağlar Belediyesi, belediye sınırları içerisinde bulunan 95 kırsal yerleşim yerinde alt yapı ve yol çalışmasını gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarla bazı yerleşim yerlerine ilk kez yol kazandırılırken, kullanılamaz hale gelen yollar yenilendi ve birçok yerleşim yeri arasında da bağlantı yollar yapıldı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaz döneminde gerçekleştirdikleri yol yapım ve bakım çalışmalarıyla sert ve yağışlı geçmesi gereken kış mevsimi öncesinde vatandaşları rahatlattı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni yol yapma ve yol bakım onarım çalışmalarından sonra ikinci aşama olarak bu yolları asfaltlamaya başlayacaklarını bildirdi.

“Kırsal kesimdeki yolların konforu şehir içini aratmayacak”

Geçtiğimiz günlerde açılışını gerçekleştirdikleri asfalt plenti tesisinde bazalt taşından üretilecek asfaltla uzun ömürlü ve kaliteli asfaltlama yapacaklarını belirten Beyoğlu, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri gece gündüz demeden yoğun bir çaba ve mesai harcayarak milletimize hizmet götürmeye çalışıyoruz. Kırsal yerleşim yerlerimizde yeni yol açma, akım, genişletme ve bağlantı yol yapma çalışmamız oldu. Çok az bir sıkıntımız kaldı, onu gidermek için de ekiplerimiz başarılı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. İkinci aşamada yine kendi üretimimiz olan uzun ömürlü ve kaliteli asfaltla yerleşim yerlerimizi asfaltlandıracağız. Bazalt taşından elde ettiğimiz en az 10 yıl ömürlü asfaltla kırsal kesimde yaşayan vatandaşlarımızı şehir içi konforunu aratmayacak ulaşım hizmetlerine kavuşturacağız” dedi.