Kırsalda kardan kapanan 5 bin 812 kilometre yol ulaşıma açıldı

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için kent merkezi ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kırsal ilçelerde 109 araç ve 188 personelle 24 saat esasına göre yaptığı çalışmada 1047 kırsal mahalleden 941'ine yol açma çalışması yaptı. 5 bin 812 kilometrelik yolu açan ekipler, 106 kırsal mahalleye ulaşımı sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Kulp'ta 4, Ergani'de 1, Hani'de 1 hastanın hastaneye ulaştırılması sağlandı. Kar yağışının başladığı günden bugüne 98 hastanın hastanelere ulaşması için yollar açıldı.

Kent merkezinde tuzlama çalışmaları devam ediyor

Kent merkezinde ise ekipler, 250 kilometrelik yol ağında 71 personel, 7 kar küremeli tuz serici, 2 kar küreme aracı, 5 greyder, 14 kazıcı ve yükleyici, 2 kamyonet, 5 pikap, 1 traktör ve 2 loder ile temizleme ve tuzlama çalışması yaptı. Çevre Koruma ve Kontrol ile Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlıkları tarafından oluşturulan ekipler, merkez ilçelerindeki bulvar, cadde, sokak, kaldırım ve meydanlar kar küreme araçlarıyla temizlendi ve buzlanmanın önüne geçilmesi amacıyla tuzlama çalışmaları yapıldı.

Sokakta kalanlar otellere yerleştirildi

Soğuk havalarda vatandaşların mağdur olmaması için özel bir ekip oluşturan Zabıta Daire Başkanlığı, hastaneler, otogar, tren istasyonu, otobüs durağı, bankamatik ve parklarda yaşayan evsizlere yönelik çalışma yaptı. Zabıta ekiplerince tespit edilen yardıma muhtaç ve evsizleri kentteki otellere yerleştiriliyor.

Can dostlara mama bırakıldı

Sokakta yaşayan ‘Can Dostları' için çalışma başlatan Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, 20 personelden oluşan 5 ekip kurarak belirli noktalarda köpek ve kedi maması bıraktı.