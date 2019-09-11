Kırtasiye deposundaki yangını mahalleli söndürdü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir kırtasiye deposunda yangın çıktı. Alevler, mahalle sakinleri tarafından söndürülürken, iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Bismil ilçesine 15 kilometre mesafedeki Tepe Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında bir kırtasiye deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İsa Bal'a ait depoda çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri hortum ve kovalarla yangına müdahale ederek yangını söndürmeye çalıştı. Depoda çıkan yangın söndürülürken, depo içinde bulunan kırtasiye malzemeleri kullanılamaz hale geldi. İş yerinden yaklaşık 150 bin liralık maddi zararın meydana geldiği belirtildi.

Yangın söndükten sonra itfaiyenin geldiğini iddia eden iş yeri sahibinin yakını Aydın Bal, “Yangın çıktığı an biz itfaiyeye haber verdik. İtfaiye 15 dakikalık mesafede yarım saat sonra geldi. İtfaiye gelene kadar biz yangını söndürdük ama kullanılacak bir eşya kalmadı. Kendi imkanlarımızla kovalarla yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da içeriden malları dışarıya çıkartmak için uğraştık ama yangın ve dumandan dolayı hiçbir eşyayı kurtaramadık. İtfaiye zamanında gelmiş olsaydı bu kadar zarar meydana gelmezdi” diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.