İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği adaçayına pandemide talep arttı

Kış aylarında vatandaşların sıkça tükettiği adaçayına talep pandemi döneminde arttı.


Hava sıcaklıkları düşmesiyle birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar soğuk havalarda hastalıklardan korunmak için doğal yöntemlere başvuruyor. Kentte özellikle kış çaylarına talep artarken bunların başında gelen adaçayı da tezgahlarda yerini aldı. Bağışıklık sistemini güçlendirerek, grip ve soğuk algınlığına iyi geldiği düşünülen adaçayı korona virüsten korunmak isteyenlerin de bir numaralı içeceği haline geldi.


Sur ilçesinde bulunan tarihi Ulu Cami önünde adaçayı satan Fırat Özel, çayın kilosunun 200 liraya yaklaştığını söyledi. Özel, "Ben adaçayının destesini 5-10 lira arasında satıyorum. Bu bitki kış mevsimlerinde halkın talep ettiği bir bitkidir. Adaçayının korona virüse karşı bağışıklık oluşturduğu söyleniyor. İnsanların bağışıklık sistemini güçlendirmesinin en iyi ve yan etkisiz yolu Allah'ın tabiat eczanesinden faydalanmaktan geçer" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.