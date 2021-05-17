Kısıtlama bitti, vatandaşlar kuaförlerin yolunu tuttu

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında aldığı 17 günlük tam kapanmanın bitmesiyle Diyarbakır'da kuaförlerde randevu defteri doldu, yoğunluk başladı.

Korona virüsle mücadele kapsamında 17 günlük kısıtlama sona erdi. Kısıtlama sonrasında 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasını kapsayan iki haftalık kademeli normalleşme süreci başladı. Normalleşmeyle Diyarbakır'da berberler de işbaşı yaptı. Hijyen kurallarına uygun şekilde hizmet veren berberlerde yoğunluk yaşandı. Randevulu sistem ile çalışan berberler, vatandaşların yoğun ilgisinden dolayı yaklaşık 1-2 hafta önceden randevuları doldurdu.

''Randevularımız dolu, gelen yabancı müşterimize yardımcı olamıyoruz''

17 günlük kısıtlamada müşterilerinin kişisel bakım sıkıntısı yaşadığını belirten kuaför Mehmet Öner, hem kendilerinin hem de müşterilerinin zorluk yaşadığını söyledi. Öner, “Randevularımız, açılmamıza 10 gün kala dolmak üzereydi. Randevularımız bu hafta doldu. Müşterilerimize çoğu zaman yardımcı olamıyoruz. Randevularımız dolu, gelen yabancı müşterimize yardımcı olamıyoruz. Kendi müşterimizi yarım saatte bir, 10 dakika arayla hijyenik bir şekilde çalışıyoruz. Pandemi süresince bizim kişisel bakım olduğu için bir de yüz yüze temasımız olduğu için bizim kullandığımız ürünler havlu olsun, hepsi tek kullanımlık zaten. Malzemelerimiz, müşterilerimizi aldıktan sonra 10 dakika dinlendirip, dezenfekte edip ondan sonra diğer müşteriye geçiyoruz” dedi.

Müşterilerden Yusuf Bayramoğlu, 15 gün önce kuaföründen randevu aldığını ifade etti. Bayramoğlu, “Kapalı olduğu için gelemiyordum. Bugün açıldı. Yoğunluk olmasına rağmen bizi çağırdı geldik. Şu an tıraşımızı da olduk. Sakallarım uzun olduğu için bakıma ihtiyaç duyuyorum. Kapalı olduğu için de bu konuda geride kalıyordum. O yüzden tam kapanma beni çok etkiledi'' diye konuştu.

Müşterilerden Nurullah Beyaztürk ise yoğunluk olacağını düşündüğünden, kendisi gibi birçok insanın bakımını yapamadığını bildiğinden dolayı randevusunu aldığını kaydetti. Bayramoğlu, “Şu anda da o yoğunluğu gördüğüm için iyi ki de bu randevuyu almışım” şeklinde konuştu.