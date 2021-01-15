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Kısıtlama denetimleri başladı, alkollü sürücülere ceza yağdı

Diyarbakır’da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, yapılan denetimlerde alkollü sürücülere ceza yağdı.

Diyarbakır'da 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başlarken, yapılan denetimlerde alkollü sürücülere ceza yağdı.


Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da 18 Ocak Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Yeni tip Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Saat 21.00 itibariyle Diyarbakır sokaklar boş kalırken, kısıtlamanın ilk dakikalarında güvenlik güçleri uygulamaya başlayarak tedbirlere uymayan vatandaşlara cezai işlem uyguladı. Kısıtlamanın başladığı saat 21. 00 itibariyle kentin Yenişehir ilçesi Ofis semtinde alkollü sürücü akını başladı. Alkollü olarak araç kullanan 3 kişinin ehliyetlerine 2 yıl el konuldu, 4 bin TL'ye yakın para cezası uygulandı. Yoklama kaçağı ve araç muayenelerini yapmayan sürücüler de cezadan nasibini aldı.



Alkol almadığını söyledi zorluk çıkardı


34 BDF 963 plakalı araç sürücüsü H.A. alkolmetreyi üflemeyerek 15 dakika boyunca polislere zorluk çıkardı. Şahıs, daha sonra polislere cezai işlem uygulamaması için övgüler yağdırdı. H.A.'nın 6 ay ehliyetine el konularak 2 bin TL'ye yakın cezai işlem uygulandı. Bir diğer sürücüler ise A.Ş. ve S.B'nin alkol almadıklarını iddia etsellerde cezadan kurtulamadı. Öte yandan kentin sokakları sessizliğe büründü.

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