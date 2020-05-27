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Kısıtlama kalktı, Diyarbakır'da vatandaşlar sokakları doldurdu

Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Diyarbakır’da vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.

Ramazan Bayramını da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının bitmesi ile birlikte Diyarbakır'da vatandaşlar cadde ve meydanları doldurdu.


İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge ile 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün sona erdi. Kısıtlamanın kaldırılması ile birlikte Diyarbakır'da yaşayan vatandaşlar sokakları doldurdu. 4 gün boyunca evde kalan vatandaşalar, güneşli hava ile birlikte dışarı akın etti. Vatandaşların maske takıp sosyal mesafe kuralına dikkat ettiği görülürken, yollarda da araç trafiğinde yoğunluk yaşandı.

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