Kısıtlamada sokak hayvanları unutulmadı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulamayan hayvanlara yem verdi.

Çınar'da korona virüs nedeni ile karantinada bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını gideren Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, cuma akşam saat 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile yiyecek bulamayan sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, kentin farklı noktalarına sokak hayvanları için yem ve su bıraktı.