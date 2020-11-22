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Kısıtlamanın ikinci gününde Diyarbakır'da sokaklar boş kaldı

Diyarbakır’da korona virüs nedeniyle akşam saat 20.

Diyarbakır'da korona virüs nedeniyle akşam saat 20.00 itibariyle yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde Diyarbakır'da vatandaşlar evlerine çekilirken, sokaklar boş kaldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni korona virüs tedbirleri genelgesi kapsamında ikinci kısıtlama bu akşam saat 20.00 itibariyle Diyarbakır'da da başladı. Gece boyunca devam edecek olan kısıtlama yarın sabah saat 05.00 itibariyle son bulacak. Kısıtlamanın başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar evlerinin yollarını tuttu. Cadde, sokak, durakların boş kaldığı Diyarbakır'da evlerine gitmekte geç kalanları uyaran polis ve zabıta ekipleri, kurallara uyulmadığı takdirde cezai işlem uygulanacağını belirtti.

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