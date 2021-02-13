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Kısıtlamaya rağmen aileler, evlat nöbetine kararlılıkla devam ediyor

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde 530’uncu günde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan aileler, İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile nöbetlerine kaldıkları otelde 530'uncu günde de devam ediyor.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan itibaren farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti, korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde 530'uncu günde de sürüyor.



“Bize yaptıkları zalimce”


Gaziantep'te oturan Cennet Kabaklı, vatani görevi için usta birliğine giderken 2 Ekim 2015'te Tunceli'nin Pülümür ilçesinde teröristlerce kaçırılan oğlu Adil Kabaklı için HDP il binası önüne oturma eylemlerine devam ediyordu. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde eylemlerini sürdüren annelerden Cennet Kabaklı, “Oğlum, 6 yıldır esir tutuluyor. Oğlum için buradayım, ben evladımı almadan gitmeyeceğim. Soğuk demedim, kış demedim, korona virüs demedim buradayım. Bize yaptıkları zalimce. Oğluma orada zalimce davrandılar, bana da burada. Ben, HDP'den, PKK'dan evladımı istiyorum” dedi.

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