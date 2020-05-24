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Kısıtlamayı dinlemeyen çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker topladı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kapı kapı dolaşıp şeker topladı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayarak kapı kapı dolaşıp şeker topladı.


Bismil'de Ramazan Bayramı'nın ilk günüde korona virüs salgını nedeniyle dışarı çıkma kısıtlamasından dolayı yetişkinler bayramı evlerinde geçirirken, çocuklar kısıtlamaya uymayarak ev ev dolaşarak bayramı kutlayıp şeker topladı. İlçe merkezinde ana cadde sessizliğe bürünürken, sokak aralarında çocuklar ev ev dolaşarak bayramı kutladı. Polis ekiplerinin anonslarla uyarmasına rağmen çocuklar dolaşmaya devam etti.

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