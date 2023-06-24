Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kız çocuğu, 7 yaşındaki down sendromlu kardeşinin sürdüğü minibüsün altında can verdi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.00 sularında Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 1164'üncü sokak Dora-2 sitesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sitenin içinde 7 yaşındaki down sendromlu H.B., koşarak park halinde anahtarı üstünde olan minibüse bindi. Aracı çalıştıran H.B., siteden çıkmaya çalıştı. Aracı süren çocuk, site içinde önüne çıkan 9 yaşındaki ablası S.B.'ye çarpıp üstünden geçti.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı çocuk, hastaneye sevk edildi. S.B., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.