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Kız öğrenciler, kutsal mekanları ve İçkale'yi gezdi

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu’ndan ücretsiz barınma ve eğitim hizmetleri alan kızlara yönelik kent gezisi düzenledi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Konuk Evi Kız Öğrenci Yurdu'ndan ücretsiz barınma ve eğitim hizmetleri alan kızlara yönelik kent gezisi düzenledi.


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, düzenlediği etkinlik sayesinde ilçelerden kentte gelip üniversite sınavlarına hazırlanan kız öğrenciler, kentin tarihi ile kutsal mekânlarını yakından görme ve tanıma şansı yakaladı. Büyükşehir Belediyesi, sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında İçkale yerleşkesi ile Hz. Süleyman Cami'ni gezen kız öğrencilere, mekanların tarih ve önemleri ile ilgili bilgiler verdi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, eğitim-öğretim döneminde kız öğrenci yurdu idaresinin belirlediği takvim çerçevesinde ders dışı faaliyetler kapsamında farklı kültürel ve sosyal etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

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