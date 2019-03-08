Kız sporculardan Kaymakam Yüksel'e ziyaret

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çeşitli spor dallarında derece alan kız öğrenciler, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel'i ziyaret etti.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesi ile Fatih Anadolu Lisesi kız futbol takımı ve Bismil Anadolu Lisesi kız voleybol takımı, Türkiye şampiyonasında gösterdikleri başarıdan dolayı Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel tarafından İstanbul, Edirne, Çanakkale'de geziye gönderilerek ödüllendirildi. Gezilerini tamamlayan sporcular, Kaymakam Yüksel'i ziyaret ederek teşekkür etti. Öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Yüksel, eğitim için ellerinden ne geliyorsa yaptıklarını dile getirdi. Kaymakam Yüksel, "Öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirmek için devlet olarak ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz yapacağız. Ziyaretimize gelen öğrencilerimize nazik davranışları için çok teşekkür ederim" dedi.

Ziyarete katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ise Bismil'in eğitimde büyük atılımlar yaptığını söyledi. Ak, "Geleceğimizi doğru inşa edebilmek adına devletimizin tüm imkanlarını sonuna kadar kullanıyoruz. Bu gezide de en büyük destekçimiz olan Kaymakam Yüksel'e çok teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizdeki olumlu değişimin farkındayız artık başarı için ülkelerine faydalı bireyler olmak için daha kararlılar" diye konuştu.

Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak'a plaket takdiminin ardından toplu fotoğraf çektiren öğrenciler programda emeği geçenlere teşekkür etti.