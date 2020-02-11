Kızı Şeyma için günlerdir eylemde olan anne Nazlı Sancar:

Van'dan Diyarbakır'a gelerek 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eyleminde olan Nazlı Sancar, terör yandaşlarının kızını kaçırdığını ardından da kızının peşinden giden eşini de tuzağa düşürüp cezaevine girmesine neden olduğunu söyledi. Eşinin 36 yıl hapis cezası aldığını ve 8 yıldır cezaevinde olduğunu belirten Anne Sancar, Cumhurbaşkanına seslenerek eşinin yeniden yargılanmasını talep etti.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'dan bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, Van'da 8 yıl önce 13 yaşında dağa kaçırılan kızı Şeyma için nöbette olan anne Nazlı Sancar, kızının terör yandaşları tarafından zorla kaçırıldığını söyledi.

"Terör yandaşları kendi adamlarını öldürüp suçu eşimin üzerine attılar"

Kızının sınıf arkadaşları ve terör yandaşlarının zorla kaçırıldığını daha sonra götürüp HDP'ye teslim ettikleri ardından da dağa kaçırıldığını anlatan anne Nazlı Sancar, “Kızım kaçırılmasına neden olan kişi ya da kişiler eşimi de tuzağa düşürdüler. Eşim Halit Sancar kızımın peşinden giderken onu da öldürmek istediler. Eşimi Allah korudu ve kendi adamlarını öldürüp suçu eşimin üzerine attılar. 8 yıldır eşim hapistedir. Mağdur durumdayız ve eşim 36 yıl hapis cezası aldı. Ben sizin aracılığınızla Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Hiç kimse ve hiçbir müdür eşime sahip çıkmıyor cezaevinde, mağduruz ve ben tekrar eşimin yeniden yargılanmasını istiyorum. Buradan Cumhurbaşkanımıza eşim suçsuz yere 8 yıldır hapiste, mağduruz, çok perişanız. Hem kızımı götürdüler hem de eşimi hapisse attılar. Biz bunu kabul edemiyoruz. Çok mağdur olduk. Hem terör yandaşları hem evladımızı götürdüler hem de bizi tuzağa düşürüyorlar. Bunu da asla kabul etmiyoruz” diye konuştu.