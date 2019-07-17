İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kızılay Bismil Şubesinden bisiklet turu etkinliği

15 Temmuz Demokrasi Milli ve Birlik Günü’ne özel Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bisiklet turu atıldı.

15 Temmuz Demokrasi Milli ve Birlik Günü'ne özel Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bisiklet turu atıldı.


Kızılay Bismil Şubesi tarafından yapılan bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kızılay Bismil Şube Başkanı Ömer Kaplan, 15 Temmuz'u farklı etkinliklerle gençlerin hafızalarına yerleştirmek istediklerini söyledi. Kaplan, “Bununla birlikte bisikletin oyuncak değil ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.