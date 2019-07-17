Kızılay Bismil Şubesinden bisiklet turu etkinliği

15 Temmuz Demokrasi Milli ve Birlik Günü'ne özel Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bisiklet turu atıldı.

Kızılay Bismil Şubesi tarafından yapılan bisiklet turuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikle ilgili açıklama yapan Kızılay Bismil Şube Başkanı Ömer Kaplan, 15 Temmuz'u farklı etkinliklerle gençlerin hafızalarına yerleştirmek istediklerini söyledi. Kaplan, “Bununla birlikte bisikletin oyuncak değil ekonomik, çevreci ve sağlıklı bir ulaşım aracı olduğuyla ilgili farkındalık oluşturmaya çalıştık. Organizasyonun gerçekleşmesinde desteklerini esirgemeyen kurumlara teşekkür ediyoruz” dedi.