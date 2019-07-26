Kızılay bu yıl 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban kesecek

Kızılay'ın Diyarbakır Sur İlçe Şube Başkanı Mesut Işık, Kızılay'ın bu yıl Türkiye de dahil 51 ülkede vekalet sahipleri adına kurban keseceğini söyledi.

Kızılay Sur Şube Başkanı Mesut Işık, yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kızılay'ın bu yıl Türkiye dahil 51 ülkede kurban keseceğini kaydeden Işık, yıllardır ihtiyaç sahibi ailelerin sofrasına kurban eti ulaştırdıklarını ifade etti. Işık, "Bu yıl da önceki yıllarda olduğu gibi, kurban döneminde hayırseverlerden gelen kurban vekaletlerinden elde edilen etleri, ülkemizin tamamında ve dünyanın farklı bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Mazlum insanların sofralarına ulaştıracağımız kurban etleri ile evlerine, gönüllerine mutluluk vermenin, paylaşmanın ve paylaştırmanın huzurunu yaşayacağız. Artık geleneksel hale gelen ve bu yılki sloganı ‘Kurbanın Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' olan vekaletle kurban kesim kampanyası ile dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın kurbanları, İslami kurallara uygun olarak kesilecek. Elde edilen etler, vekalet sahiplerinin adına gerçek ihtiyaç sahiplerine, sağlık kurallarına uygun olarak ve insan onurunu zedelemeden dağıtılacak" dedi.

Etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Kızılay'ın ‘Kurban'da Kızılay Modeli' sayesinde hayırseverlerin kurban ibadetlerini, amacına ve kuralına uygun olarak yerine getirebileceklerini aktaran Işık, çağdaş model sayesinde özenle seçilen kurbanlıkların, veterinerler tarafından seçilerek, modern kombinalarda, vekalet sahiplerinin isimleri okunarak, Kurban Bayramı'nın ilk üç günü kesileceğini dile getirdi. Başkan Işık, “İslami şartlara uygun şekilde gerçekleştirilecek kesimlere din görevlileri, veterinerler ve noter de eşlik edecek. Kurban etlerinden elde edilecek kavurma, konserve haline getirilerek 800 gramlık, 5 kilogramlık ve 10 kilogramlık kutulara konulacak. Kavurma konserveleri Kızılay şubeleri aracılığıyla yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Kavurma konservesinin yanı sıra anlık ve aşevlerinde de dağıtımlar yapılacak. Kızılay ile iyilik sınır tanımayacak. Hayırseverler Bosna Hersek ve Bulgaristan'ın da aralarında bulunduğu Balkan ülkeleri, Senegal, Nijer, Çad, Etiyopya'nın da aralarında bulunduğu Afrika ülkeleri, Pakistan ve Bangladeş'in de aralarında bulunduğu Güney Asya ülkeleri, Kırgızistan ve Tataristan'ın da aralarında bulunduğu Orta Asya ülkeleri, Filistin ve Irak'ın da aralarında bulunduğu Ortadoğu ülkeleri olmak üzere yurt dışında 50 ülkedeki ihtiyaç sahipleri için Kızılay'a kurban vekaletlerini verebilecek" diye konuştu.