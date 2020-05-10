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Kızılay'dan Çınar'da 160 aileye gıda yardımı

Türk Kılızayı Diyarbakır Şubesi tarafından Çınar ilçesinde maddi durumu yetersiz 160 aileye gıda yardımı yapıldı.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkar ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeni ile ekonomik olarak zor günler geçiren ailelere bir destek de Türk Kızılayı Diyarbakır Şubesinden geldi. Kızılay üyeleri, Çınar ilçesinde 160 aileye gıda yardımında bulundu. Türk Kızılayı Çınar temsilcisi Mehmet Salih Yalçın, gerek devlet gerek halk olarak bu zor günlerde hep birlikte güçlü olmayı bildiklerini söyledi. Yalçın, "Halka yardımcı olmak bizleri mutlu ediyor. En kısa zamanda bu zor süreci de hem devlet hem millet olarak aşacağız. İnsanların yüzündeki mutluluk ve dilindeki dua bizleri daha çok mutlu ediyor" dedi.

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