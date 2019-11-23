''Kızım PKK'lılar tarafından kaçırılmasaydı Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktık''

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 82'nci gününde de devam ederken Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını belirterek, ''Kızım kaçırılmasaydı, şimdi Türkçe öğretmeniydi ve yarın Öğretmenler Günü'nü birlikte kutlayacaktık'' dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi gerçekleştiren ailelerin evlat nöbeti 82'nci gününde de devam sürüyor. Ağrı'nın Taşlıçay ilçesi Kumluca köyünden gelen Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın Ağrı Anadolu Lisesi 2. sınıf öğrencisiyken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığını söyledi. Kaya, ''Kızım kaçırılmadan önce bana, ‘Baba ben okulu bitirsem ve üniversiteye gidersem Türkçe öğretmeni olmak istiyorum' derdi. Fakat kızım PKK'lılar tarafından 2015 yılında kaçırıldı. Kızım kaçırılmasaydı, yarın 24 Kasım Öğretmenler Günü ve ben kızımla Öğretmenler Günü'nü kutlayacaktım'' dedi.

''Kızımdan geriye sadece fotoğrafı kaldı''

Kızından geriye sadece eşyalarının ve tek kare fotoğrafının kaldığını kaydeden acılı baba Kaya, ''Kızım gelecek ve ben onun için burada nöbet tutuyorum. Kızım geldiğinde inşallah tekrardan okuyacak ve Türkçe öğretmeni olacaktır. Ben öyle hissediyorum. Hem ağlıyorum hem de kızımdan geriye kalan bu fotoğrafını öpüyorum. Tek hatıra elimde tuttuğum bu fotoğraf ve biraz da eşyaları kalmış. Yarın Öğretmenler Günü sizin aracılığınızla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Allah bu acıyı da kimseye yaşatmasın'' diye konuştu.

Açıklamanın ardından baba Yasin Kaya, kızı Çiğdem Kaya'nın fotoğrafı öpmesi duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.