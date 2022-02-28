Kocaköy'de ilçesine çok amaçlı spor salonu

Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde gençlerin kapalı ve açık alanlarda spor yapmasını sağlayacak hizmetler üretmeye devam ediyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kocaköy'de gençlerin basketbol, voleybol ve hentbol oynayabileceği çok amaçlı spor salonu inşa çalışmalarına başladı. Toplamda 4 bin 500 metrekare alanda 1200 metrekare üzerine 262 kişilik salon inşa edilecek. Alanın kalan kısmında çevre düzenlemesi yapılarak açık otopark ve yeşil alan oluşturulacak.

İhalesi yapıldı

23 Şubat'ta yapılan çok amaçlı salon ihalesine 2 firma katıldı. İhalede firmaların teklif mektupları açıklanarak dosyalarında eksiklik olup olmadığı incelendi. 200 gün içinde tamamlanması gereken işin ihalesini kazanan firma yasal mevzuat gereği belirlenen sürede teklifler incelendikten sonra açıklanacak.