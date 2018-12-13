Kocaköy'de kaçağı önleyen yatırım engellenmek istendi

Dicle Elektrik tarafından Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde gerçekleştirilecek olan 4,5 milyon liralık elektrik şebekesini yenilemeye dönük yatırım, artık kaçak kullanamayacaklarını fark eden bazı gruplar tarafından engellenmeye çalışıldı. Zaman zaman gerginliklere de yol açan engellemelere rağmen Dicle Elektrik ekipleri, çalışmalarını güvenlik güçlerinin yardımı ile sürdürdü.

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü, bin 407 abonesi bulunan Kocaköy ilçesindeki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verebilmek için 4,5 milyon liralık bir yatırım projesini hayata geçirdi. Yazın başında başlatılan çalışmalar sırasında ilçede 5 adet de yeni beton köşk binası kuruldu. Yatırım kapsamında 39 adet Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) ve 190 adet de Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosunun (DÜSOP) montajının yapılması planlandı.

Şebeke yenilendi

Yatırım kapsamında Dicle Elektrik tarafından ilçede 4 bin metreküp kanal kazılarak 25 bin metre yeraltı kablosu döşendi. 600 adet beton direk dikilerek, 20 bin metre alçak gerilim havai izole iletken hattının montajı yapıldı. 140 adet aydınlatma direği montajı ile ilçeye modern bir aydınlatma sağlandı. Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürlüğü ekipleri, 16 trafo bölgesinde gerçekleştirdikleri bu çalışma sırasında 15 bin kilo iletken ile 379 adet demir direğin de montajını gerçekleştirdi.

Gerginlik çıkardılar

Çalışmalarda sıra kaçak elektrik kullanımını da önleyecek olan ASOP ve DÜSOP'ların montajına geldi. Daha önce yapıların içerisinde bulunan ve müdahalelere açık olan elektrik sayaçlarının dışarıdaki panolara taşınmasına başlanınca, artık kaçak elektrik kullanamayacaklarının farkına varan bazı guruplar çalışmaları engellemeye başladı. Önce Dicle Elektrik Kocaköy İlçe Şefliğini işgal eden eylemci gruplar, ardından çalışan ekipleri tehdit ederek engellemeye başladılar. Yer yer yaşanan gerginlikler, polisin aldığı güvenlik tedbirleri nedeniyle şiddete dönüşmeden engellendi. Polis, bu grupları zorluk çıkarmamaları ve dağılmaları konusunda birçok kez uyardı. Dicle Elektrik Dağıtım yetkililerinin talebi üzerine ilçede polis tarafından geniş güvenlik önlemleri alınırken, çalışmalar alınan tedbirlerin yardımı ile devam ediyor.