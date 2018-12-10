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Kocaköy'deki bir köyde 2 bin kitaplık Z kütüphane açıldı

Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesine bağlı bir köyde, öğrencilerin faydalanması için içerisinde 2 bin kitap, bilgisayar ve çalışma bölümlerinin de bulunduğu kütüphane açıldı.

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı bir köyde, öğrencilerin faydalanması için içerisinde 2 bin kitap, bilgisayar ve çalışma bölümlerinin de bulunduğu kütüphane açıldı.


İlçeye bağlı Yazı Köyü İmam Hatip Ortaokulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ve Kocaköy Belediyesinin katkıları ile Z kütüphane kuruldu. İçerisinde 2 bin kitap, 5 bilgisayar, çalışma alanı ve satranç oynama alanı bulunan kütüphane, Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan, kamu kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerin katılımı ile açıldı. Kaymakam Turhan, kütüphanenin açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Kaymakam Turhan kütüphanenin ayrıca ilçede başlatılan okuma alışkanlığı kazandırılması projesine de büyük fayda sağlayacağını belirtti.

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