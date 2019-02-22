Kocaköylü 125 öğrenci Çanakkale'ye gönderildi

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan, Biz Anadoluyuz projesi kapsamında 125 öğrenciyi Çanakkale'ye uğurladı.

İçişleri Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen Biz Anadoluyuz projesi kapsamında Kocaköy Kaymakamlığı tarafından İstanbul ve Çanakkale'ye gönderilecek 125 öğrenci için Diyarbakır Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törende Kocaköy Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yusuf Turhan, Çanakkale ve İstanbul'a gidecek öğrencilere kültürel gelişimi ve kardeşlik ruhunu geliştirilmesi için yapılan bu çalışmanın bölge halkı için çok önemli olduğunu söyledi. Kaymakam Turhan, gezilecek yerin Türkiye tarihindeki öneminde bahsederek öğrencilerin bu topraklarda şehit olmuş atalarıyla buluşacaklarını ve Çanakkale ruhunu hissetmelerini gerektiğini ifade etti.

Kaymakam Turhan, tür kültürel gezilerin devam edileceğini belirti. Konuşmaların ardından öğrenciler Çanakkale'ye uğurlandı.