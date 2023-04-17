"Kökünü Kurutma Operasyonu"nda 34 şüpheliden 32'si tutuklandı

Diyarbakır'da başlatılan 50. "Kökünü Kurutma Operasyonu" çerçevesinde dün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 14 Nisan'da 236 şüpheliye yönelik başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonlarda gözaltına alınan 215 kişiden 34'ü dün adliyeye sevk edildi. İşlemleri tamamlanan şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla direkt serbest bırakılırken, 32'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bugün sabah saatlerinde aralarında kadınlarında olduğu 111 şüpheli geniş güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Bu şüphelilerin adliye, 70 şüphelinin ise emniyet işlemlerinin devam etmekte olduğu öğrenildi. 21 şüpheliye yönelik çalışmalar ise devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 14 Nisan'da Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında operasyonu duyurmuştu.

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Ağrı, İstanbul, Çankırı, Mersin ve Malatya'da 2 bin 135 personel ve 20 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla operasyon eş zamanlı gerçekleştirilmişti.

Operasyonda; 210 kilo 216 gram esrar, 8 kilo 263 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 596 gram kokain, 809 gram eroin, 420 gram skunk, 8 kök Hint keneviri, 27 sentetik ecza, 13 tabanca, 3 av tüfeği, çeşitli çaplarda 350 fişek, 4 hassas terazi, terör örgütü elebaşına ait resim, uyuşturucu preslemede kullanılan makine ele geçirilmişti.