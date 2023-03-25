Kolonoskopi yöntemi ile 20 dakikalık işlem sonrası tedavi olanlar, 5 dakika sonra taburcu oluyor

Bağırsak ile hastalıkların değerlendirilmesinde kolonoskopi sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri haline geldi. Kolon kanserinin toplumda sık görülen ve erkenden tanı alındığında tedavi edilebilen, kanamaların tedavilerini, kanser sebebi olan kitleleri ameliyatsız olarak çıkartılabilmesi, darlığa neden olan tümörler için stent takılmasında da büyük fayda sağlayan kolonoskopi yöntemi 20 dakikalık işlem sonrası 5 dakika dinlenen hastalarda taburcu olma olanağı sağladığını söyleyen Memorial Diyarbakır Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Nurettin Tunç, ağrı olmadan işlemin gerçekleştiğini vurguladı. Doç. Dr. Tunç, “Kolonoskopi kalın bağırsakların ucunda kamera olan hortum ile incelediğimiz bir yöntemdir. Anestezi eşliğinde uyguluyoruz, hastalarda herhangi bir ağrı ve sızı yaşanmamaktadır. Kolonoskopi işlemi kalın bağırsak işlemlerinde en iyi tanı yöntemidir. Bu tanı yöntemini de biz direk gözlerimizle gördüğümüz için hastalığın ne olduğunu bizzat tespit edip tanıyı koyabiliyoruz. Var olan lezyonların polip, tümör, enfeksiyon veya iltihabi bağırsak hastalıklarını görüp gerektiğinde doku tanısı için biyopsi alabilmekteyiz. Bunun yanında bazı hastalıkların tedavisini de kolonoskopi ile sağlayabilmekteyiz. Bunlar kanamaların tedavilerini, kanser sebebi olan kitleleri ameliyatsız olarak çıkartabiliyoruz, darlığa neden olan tümörlere için darlığa stent yerleştirebiliyoruz. Gastroenteroloji uzmanının elinde neredeyse hiçbir riski yoktur. Anestezi eşliğinde yaklaşık 20 dakika süren işlem sonrası hasta 5 dakika sonra taburcu olup evlerine gidebilmekte” dedi.