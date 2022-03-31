Kolye hırsızları 10 saatlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle bulundu

Diyarbakır'da düğün konvoyunun önünü kesip bir araç içerisindeki kadının boynundan 15 bin TL değerinde kolye çalan şüpheliler, 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 7 Mart tarihinde Bağlar ilçesinde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili geniş çapta çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar çerçevesinde düğün konvoyunun önünü kesip bir araç içerisinde bulunan D.Y.'nin boynundaki 15 bin TL değerindeki altın kolyeyi çekip çalan şüpheliler, 10 saatlik güvenlik kamera kayıtlarının izlenmesiyle tespit edildi.

Tespit edilen şüphelilerin çok sayıda kapkaç, yankesicilik ve hırsızlık olaylarından suç kayıtları olan M.K., P.E. ve Ü.E. olduğu belirlendi. Şüphelilerin, 23 Mart günü yakalanarak Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildiği, yaşları küçük olduğu için emniyet işlemlerinin tamamlanmasıyla ilgili kurumlara teslim edildiği bildirildi.