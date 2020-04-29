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Komşuları korona virüse yakalandı, kendileri oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi

Diyarbakır’da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.

Diyarbakır'da 4 bloklu site sakinleri, korona virüs tedavisi görüp iyileşen komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi.


Yenişehir ilçesi Akkuyonlu Caddesi üzerinde bulunan 4 bloklu bir sitede oturan bir kişinin korona virüs testi pozitif çıktı. Bu sırada sitede oturan vatandaşlar, virüs kapan komşuları ile temaslarının olduğunu düşünerek oy birliği ile gönüllü olarak karantinaya girdi. 20 Nisan'dan beri siteye giriş çıkış olmazken vatandaşların ihtiyaçlarının kendilerine ulaştırıldığı öğrenildi.


Öte yandan korona virüs tedavisi gören vatandaşın hastaneden taburcu edilip evinde karantinaya alındığı kaydedildi.

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