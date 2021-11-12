Konservatuvar öğrencileri belediyenin desteğiyle hayallerine kavuştu

Onlarca okulun bakım ve onarım çalışmalarını yapan belediye, binlerce öğrencinin yaşamına dokunan çalışmalara imza atarak eğitim, kırtasiye ve giyim ihtiyaçlarını karşıladı. Belediyenin ücretsiz kurs imkanlarıyla hazırlanan 19 öğrenci üniversitelerin konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine yerleşti. Bağlar Belediyesinin ücretsiz kurs vererek sınavlara hazırladığı öğrenciler, üniversitelerin konservatuvar bölümlerine yerleşerek hayallerine kavuşmaya devam ediyor. 5 öğrenci Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatkar Fakültesine yerleşti, eğitmenler ve öğrenciler Başkan Hüseyin Beyoğlu'na teşekkür etti. Bağlar Belediyesinin verdiği ücretsiz hazırlık kurslarıyla hazırlanarak üniversitelerin konservatuvar ve güzel sanatlar fakültelerine yerleşen öğrenci sayısı 19'a ulaştı. Daha önce 14 öğrenci, çeşitli üniversitelerin ilgili bölüm ve fakültelerine yerleşmişti. Bu defa 5 öğrenci Ardahan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ne yerleşerek bu alandaki hayallerini gerçekleştirdi. Necdet Muzafferoğlu, Ahmet Erdem ve Recep Aras'ın eğitmenliğinde sınav maratonuna hazırlanan öğrencilerin başarısı sevinçle karşılandı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun eğitime büyük önem verdiğini belirten eğitmenler ve öğrenciler, desteğinden dolayı kendisine teşekkür etti. Başkan Beyoğlu da önemli olanın gençlerin geleceği olduğunu belirterek başarı gösteren öğrencilerle gurur duyduklarını söyledi. Beyoğlu, ”Üzerimize düşeni yaparak imkan sağladık, gençlerimizin önünü açtık. En kalbi duygularımla eğitim hayatlarında kendilerine sonsuz başarılar diliyorum” dedi.