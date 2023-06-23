İhlas Haber Ajansı

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Kontrolden çıkan hafif ticari araçta takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak durabildi.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari araç taklalar atarak durabildi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.


Çınar ilçesine bağlı kırsal Yıllarca Mahallesi'nde plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen hafif ticari araç taklalar atarak durabildi. Meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.


Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvveti sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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