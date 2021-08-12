Kontrolden çıkan otomobil direğe çarpıp takla attı: 1 yaralı

Diyarbakır'da kavşağı dönmek isterken kontrolden çıkan bir otomobil direğe çarparak takla attı, kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 metrelik yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen BMW marka otomobil, kavşağı dönmek isterken trafik ışıklarının direğine çarparak takla attı. Otomobilde bulunan 1 kişi yaralanırken bir kişide şok girdi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil servis ekipleri yaralıya olay yerinden yaptığı ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Güvenlik güçleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Olay yeri çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.