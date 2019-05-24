İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kontrolden çıkan otomobil korkuluklara çarptı: 1 yaralı

Diyarbakır’da kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da kontrolden çıkan otomobilin köprü korkuluklarına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi tren garı köprü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ana yoldan tren garı köprüsüne giriş yapan 21 DH 655 otomobil, sürücünün bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprünün korkuluklarına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişi başını koltuğa vurması sonucunda yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırdı.


Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazaya ilişkin inceleme başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.