Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı.
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaza, Çınar ilçesine bağlı Ovabağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından çevredeki yakın hastanelere sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.