Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 5 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, kaza saat 13.00 sularında Çınar ilçesine bağlı Çataltarla köyü mevkiinde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde araçta aralarında çocukların da olduğu 5 kişinin yaralandığını, birinin durumunun ağır olduğunu belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.