İhlas Haber Ajansı

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Kontrolsüz kavşağa daldı, çarpışarak takla attı

Diyarbakır’da iki araç kontrolsüz kavşağa dalınca çarpışmanın etkisiyle biri takla attı, 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da iki araç kontrolsüz kavşağa dalınca çarpışmanın etkisiyle biri takla attı, 2 kişi yaralandı.


Olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Memursen Toki kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolsüz kavşağa hızla giren iki araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç takla attı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansırken olayda 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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