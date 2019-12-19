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Kontrolünü kaybeden araç yoldan çıkıp takla attı: 2 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği aracın yoldan çıkarak takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Olay, sabah saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Beneklitaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 60 ZC 320 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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