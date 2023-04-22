İhlas Haber Ajansı

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Kontrolünü kaybeden otomobil takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesi istikameti TRT Köprüsü kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi istikameti TRT Köprüsü kavşağı mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.


Kaza, saat 06.00 sıralarında Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Batman kesişiminde bulunan TRT Köprüsü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Refüje çarparak duran otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.


Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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