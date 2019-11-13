Köpeğe çarpan araç yoldan çıktı: 1 yaralı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde hafif ticari araç, aniden önüne çıkan köpeğe çarptı. Kaza sonrası sürücü yaralanırken, yaralı köpek gözden kayboldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı Aşağıkonak köyü yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 42 DEH 52 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç yoldan çıktı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı köpek de gece karanlığında gözden kaybolurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.