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Korana vakalarının yüksek olduğu Diyarbakır'da maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmuyor

Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu Diyarbakır’da vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.

Korona virüs vaka sayılarının yüksek olduğu Diyarbakır'da vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü.


Diyarbakır'da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar kentin tarihi yerlerinden olan sur diplerinde serinlemeyi tercih etti. Korona virüs vakalarının her geçen gün arttığı ve maskesiz dolaşmanın yasak olduğu kentte vatandaşların çoğunun maske takmayıp sosyal mesafe kuralına da uymadığı görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da resmi twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, en yüksek vaka görülen illerin İstanbul, Ankara, Gaziantep, Konya, Diyarbakır olduğunu açıklamıştı.

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