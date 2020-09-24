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Korona denetimlerinde zabıta ekiplerine saldıran seyyar satıcılar gözaltına alındı

Diyarbakır’da gerçekleştirilen korona virüs denetimleri sırasında polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan ve mukavemet gösteren seyyar satıcılar gözaltına alındı.

Diyarbakır'da gerçekleştirilen korona virüs denetimleri sırasında polis ve zabıta ekiplerinin uyarılarını dikkate almayan ve mukavemet gösteren seyyar satıcılar gözaltına alındı.


İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da denetimler yapıldı. Sur ilçesinde yapılan korona virüs denetimleri sırasından polis ve zabıta ekipleri seyyar satıcılara tezgahlarını uygun yerlere bırakması için uyarıda bulundu. Bu uyarıyı dikkate almayan seyyar satıcılar ile ekipler arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sırasından bazı seyyar satıcılar zabıta ekiplerine saldırdı. Devreye giren polis ekipleri, seyyar satıcıları gözaltına alarak Sur İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Seyyar satıcıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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