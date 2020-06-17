Korona ile mücadelede Diyarbakır'daki KYK yurtları başarıda zirvede

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir korona virüs salgını sürecinde kullanılan yurtlarda yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi. Demir, korona virüs salgını sürecinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Halid Bin Velid Yurdunun karantina yurdu, Süleyman Bin Halid Yurdunun sağlık çalışanları için barınma hizmeti, Selahattin Eyyubi Yurdunun merkez nöbetçi il kapsamında nöbetçi yurt olarak hizmet verdiğini söyledi. Halid Bin Velid Yurdunda yurt dışından gelen vatandaşları misafir ettiklerini belirten Demir, “Halid Bin Velid Yurdunda 10 Nisan-22 Mayıs arasında 5 ayrı grup halinde yurt dışından gelen toplam 585 vatandaşımıza karantina yurdu olarak hizmet verdik. Karantinada kalmak üzere yurda gelecek misafirler giriş yapmadan önce açıkta bulunan öğrenci eşyaları toplanarak muhafaza altına alınmış, tüm öğrenci odalarında detaylı temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapılmıştır. Karantinada kalacak misafirlerimizin odalarına sabun, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, peçete, ıslak mendil, namazlık, bornoz ve el havlusu, şampuan, duş jeli, tırnak makası, kolonya, diş macunu, diş fırçası, tıraş losyonu, iç çamaşır, terlik, çay ve şeker bırakılmıştır. Karantina süreci boyunca yurtta nöbet hizmeti sürdürülmüş, sokağa çıkma yasakları uygulanan günler dahil yurt müdürü, yurt müdür yardımcısı ve görevli personeller yurtta misafirlere verilen hizmetlerin aksamaması için görevlerinin başında bulunmuşlardır” dedi.

“Süleyman Bin Halid Yurdu sağlık çalışanlarına tahsis edildi”

Süleyman Bin Halid Yurdundaki çalışmalar hakkında da bilgi veren Demir, “Süleyman Bin Halid Yurdu 26 Marttan itibaren sağlık çalışanlarına barınma hizmeti vermeye başlamıştır. Sağlık çalışanları halen yurtta barınmaya devam etmektedirler. Yurdumuzun 2020-2021 eğitim öğretim dönemine hazırlanması amacıyla 15 Hazirana kadar sağlık çalışanlarının yurttan ayrılması için görüşmeler yapılmaktadır. Yurtta bulunan 608 odaya sağlık çalışanları genel olarak tek kişi, birlikte barınmak isteyen sağlık personellerin karşılıklı rızası ile en fazla iki kişi olarak yerleştirilmişlerdir. Kalmakta olan sağlık personelinin boşalttığı odaya sırada bekleyen personel yerleştirilmiş ve bu şekilde sirkülasyon sürekli olarak devam etmiştir” diye konuştu.

Aynı şekilde Selahattin Eyyubi Yurdunda da çalışmaların yapıldığını belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından merkez nöbetçi il olarak belirlendiğinden Elazığ, Malatya, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman, Bingöl ve Batman illerinde yurtlarda barınan ve ülkelerine dönemeyen yabancı uyruklu kız ve erkek toplam 113 öğrenci 9 Nisandan itibaren Selahattin Eyyubi Yurdunda barındırılmaktadır. Yurtta barınan kız ve erkek öğrencilerimiz ayrı bloklarda ve odalarda tek kişi olarak barındırılmış, lokanta kantin işletmesi tarafından beslenme hizmeti verilmiştir. Öğrencilerin korona virüs salgınından korunması amacıyla yemekhaneden yemeklerini belirlenen saatlerde ve yoğunluk oluşmaması sağlanarak kontrollü olarak , köpük tabaklarda verilmiş ve odalarında yemeklerini yemeleri sağlanmıştır.”