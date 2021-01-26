Korona virüs ağız bakımını unutturdu

Diyarbakır'da görevli diş hekimi Remziye Alyamaç Yüce, korona virüs nedeni ile ağız ve diş bakımının unutulduğuna dikkat çekerek ağız ve diş sağlığı kontrollerinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Diş hekimi Yüce, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye ve Diyarbakır'ı da etkisi altına alan korona virüs nedeniyle diş hekimlerinin acil durumlar dışında çok az ziyaret edildiğini söyledi. Yüce periyodik ağız ve diş sağlığı kontrollerinin bir alışkanlık haline getirilmediğini belirterek, daha çok acil durumlarda, apselerde, dayanılmaz sancıların sabahında kapıları çalınan diş hekimlerine pandemi döneminde daha az gidildiğini belirtti. Virüs korkusu nedeniyle vatandaşların diş tedavilerini yapmadığını aktaran Yüce, “Sağlık ağızdan başlar. Pandemi sürecinde yaşadığımız en büyük korkulardan biri, ağız ve diş tedavisi sırasında virüse yakalanır mıyım korkusuydu. Bu nedenle tedavilerde uzun süre ertelenmeler oldu. Ancak, sağlık bir bütündür. Ağız ve diş sağlığı da bu bütünün ayrılmaz bir unsurudur. Ertelenen diş tedavileri diş kayıpları, dişeti hastalıkları gibi birçok soruna yol açmaktadır. Tedavisi gerçekleştirilmeyen dişlerde meydana gelen enfeksiyonlar, yüz ve boyun çevresine yayılabilmekte hatta daha ileri boyutlara ulaşarak genel sağlık sorunlarına yol açabilmektedir. Bulaşıcı hastalık riskine karşı gerekli izolasyon ve sterilizasyon şartları sağlandığında, bulaşıcılığı önlemek mümkün. Diş hekimlerinin yoğun bir şekilde aldığı enfeksiyondan ve yayılımından korunma eğitimi, hastalarımız için pandemi döneminde avantaj oluşturmaktadır. Gerekli olanaklar sağlandığında, koruyucu ekipmanlar, havalandırma sistemleri, uygulanan sterilizasyon kuralları, bulaşıcı hastalıktan korunma konusunda eğitim görmüş personeller ve hekimlerle, her türlü ağız ve diş sağlığı tedavisi güvenle gerçekleştirilebilir. Genel vücut sağlığını korumadaki en büyük etkenlerden birinin ağız ve diş sağlığı olduğu unutulmamalıdır. Pandemi şartlarında, gerekli önlemler alındığında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden rahatlıkla faydalanılabilir. Sağlığınızı daha fazla ertelemeyin. Pandeminin bittiği, sağlıklı gülüşlerle dolu günlere'' dedi.