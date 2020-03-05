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Korona virüs cep telefonu piyasasını da vurdu

Çin’de ortaya çıkan korona virüs salgını Diyarbakır’daki cep telefonu piyasasını olumsuz etkiledi.

Çin'de ortaya çıkan korona virüs salgını Diyarbakır'daki cep telefonu piyasasını olumsuz etkiledi. Kapıların kapanması, ithalatçıların salgından dolayı Çin'e gidememesi nedeniyle telefon ve aksesuar parçalarının fiyatları da arttı.


Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılmaya başlayan korona virüs salgını iş piyasasını da etkiledi. Çin'den ithal edilen cep telefonu, cam filmi, kulaklık, şarj cihazları, kılıf gibi ürünler kapıların kapanması nedeni ile ithal edilmemeye başlandı. İç piyasada ürünlerin azalması, fiyatların artmasına neden oldu.


Cep telefon dükkanı işletmecisi Berat Metin, 15 yıldır bu sektörde olduğunu ve cep telefonu ürünlerinin neredeyse tamamının Çin'den ithal edildiğini söyledi. Korona virüs nedeni ile şu anda ürün gelmediğini belirten Metin, "Gelmediğinden dolayı ürünlerin fiyatı da yükseliyor. Stoklarımızı eski fiyattan veriyor. Ama yeni ürün aldığımız zaman pahalı aldığımızdan dolayı mecburen yüksek fiyattan satmak zorunda kalıyoruz. Kapılar kapandığı için şu anda ürün gelmiyor. Mesela müşterimize fiyat verdiğimizde bize, ‘bu ürün bir ay önce şu fiyattaydı. Niye yükselmiş' diyor. Orada sıkıntı yaşıyoruz. Ürün gelmeyince karaborsaya düşüyor” dedi.


Cep telefon satıcısı Mehmet Metin ise sınırların kapanmasından ve bilhassa Çin'de olan olaydan dolayı ürün bulmakta sıkıntı yaşadıklarını kaydetti. Ellerindeki ürünü de aynı fiyatta, hatta piyasa dağılmasından dolayı daha düşük fiyatta satmaya başladıklarını aktaran Metin, “Çin'den bağımsız değil. İran'dır, Irak'tır. Bölge sınır ülkelerde kapandığı için bu işin nereye gideceği konusunda tedirgin durumdayız. Biz perakendeciyiz. Bunu yapan toptancılar. Biz bu ürünü 6 liraya alıyoruz, 8 liraya satıyoruz. Bizdeki karaborsa olmaz. Bu toptancı kısmı ekran siparişi, aksesuar siparişi, kırılmaz cam bunları şuanda karaborsaya koymuşlar. Ürün bulmada sıkıntı yaşıyoruz" diye konuştu.

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