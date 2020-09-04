Korona virüs Diyarbakır'da turizm sektörünü de vurdu

Korona virüs tüm yurtta olduğu gibi Diyarbakır'da da turizm sektörünü olumsuz etkiledi. Geçtiğimiz yıl ocak-temmuz arasında 298 bin 912 kişi kentte turizm gezisi için gelirken, bu yılın aynı döneminde ise 190 bin 31 kişi ziyaret etti.

Turizm Otel Yöneticileri Derneği (TUROYD) Güneydoğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Kadir Varçin, korona virüsün Türkiye'de görülmesi ile birlikte özellikle otel işletmecilerinin çok zor bir dönemden geçtiğini ve bunun büyük bir kayba neden olduğunu söyledi. Diyarbakır'da turizm işletme belgeli 2 bin 414 otel bulunduğunu belirten Varçin, "Kent genelinde inşaatı devam eden oteller ile halen faal durumda bulunan oteller ile birlikte 3 bin 490 otel bulunmakta. Turizm işletme ve belediye belgeli otellerden ise 3'ü 5, 15'i 4, 6'sı 3, diğer 6'sı 2 yıldızlı ile 1'i özel belgeli, 1'i de apart otel olmak üzere toplamda 32 otel bulunmaktadır. Saymış olduğum otellerin yatak kapasiteleri de 6 bin 917 olarak hesaplanmaktadır. Hal böyle olunca gelen turist sayılarında azalma olunca yabancı turist sayılarında büyük bir azalma yaşandığında da otellerimiz maalesef iş yapamamaktadır" dedi.

2019 yılının 7 aylık döneminde yerli turist sayısının 277 bin 52, yabacı turist sayısının ise 21 bin 387 kişi olduğunu aktaran Varçin, "2019'un ilk yedi ayında toplamda 298 bin 912 turist ziyareti gerçekleşirken, 2020 yılının aynı döneminde yerli turist sayısı 182 bin 408, yabancı turist sayısı 7 bin 263 olarak belirlenirken bu oran toplamda 190 bin 31 kişi olarak kaydedildi. 2019 ile 2020 yedi aylık dönemini karşılaştırıldığımızda yüzde 36,5 turist sayısında eksilme olduğunu görebiliyoruz. Yerli ve yabancı turist sayısının konaklama hesaplarına baktığımızda ise 2019 yılında ocak ve temmuz dönemine 410 bin 678 kişi, 2020 yılının ocak ve temmuz dönemine baktığımızda da bu oran büyük bir düşüşle 295 bin 704 kişiye gerilemiş durumda. Yaşanan kayıp korona virüsten kaynaklanmaktadır. 2021 yılında bu tabloyu tersine çevirerek açığın kapatılacağına inanıyorum. Sizin aracılığınızla tüm halkımızdan sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını talep ediyorum. Kurullarla korona virüsü halt edeceğiz ve kentimizi gözde bir şehir yapacağız" diye konuştu.